«Уважаемые жители города Татарска! Информируем вас, что в связи с реализацией на территории городского поселения строительства комплекса объектов системы водоснабжения, ведутся работы по прокладыванию новых сетей водоснабжения, строительство водозаборных скважин и переключение старых сетей на новые. Рекомендуем жителям города Татарска перед употреблением питьевой воды из источников водоснабжения, проводить предварительное кипячение», - говорится в обращении администрации города.