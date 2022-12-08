Накануне Дня героев Отечества Николаевская сельская библиотека организовала и провела акцию «Письмо солдату», целью которой стала информационная поддержка российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

В акции приняли участие ученики начальных классов сельской школы, ребята написали 19 писем для незнакомых им солдат.

В письмах дети рассказали о своей школьной жизни, о своих увлечениях, благодарили за мужество и самоотверженность, которые проявляют российские солдаты в борьбе с врагом.

Ребята пожелали нашим защитникам поскорее вернуться с победой домой, к своим семьям, живыми и невредимыми. Родители и учителя ребят поддержали нас, и собрали для бойцов четыре посылки со сладкими подарками, присоединившись, таким образом, к Всероссийской акции «Мы вместе».

«Более 40 взрослых и детей приняли участие в этом добром и нужном деле. Хочется поблагодарить всех ребят, их родителей и учителей за неравнодушие и активную жизненную позицию. Такие мероприятия объединяют нас, а вместе мы сделаем больше», - рассказала библиотекарь Наталья Громак.



