В Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В автоаварии погибли три человека.

По предварительной информации, 12.12.2022 г. около 0 часов 20 минут водитель 1993 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ- 2106 по автодороге Чаны-Венгерово-Кыштовка со стороны р.п. Чаны в сторону трассы «Иртыш», на 1048 км совершил столкновение с автомобилем МАН с полуприцепом, который двигался по трассе со стороны Омска в сторону Новосибирска. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира.