В селе Ускюль завершили капремонт ФАПа. Ближе к Новому году его оснастят новой мебелью и новым медицинским оборудованием, приобретенным в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение».

Село Ускюль Татарского района находится в 44 километрах от районного центра, в нем проживает 252 жителя, в том числе 42 ребенка. В фельдшерско-акушерском пункте села уже 35 лет трудится фельдшер Галина Михайловна Иванова.

«В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» мы завершили капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Всего на проведение ремонтных работ израсходовали более 9 миллионов рублей. После 15 декабря планируется оснащение фельдшерско-акушерского пункта новой мебелью и медицинским оборудованием, после чего мы его торжественно откроем», – рассказал главный врач Татарской центральной районной больницы Евгений Пендюк.