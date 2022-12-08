В рамках развития транспортной доступности отдаленных районов Новосибирской области, с 1 января 2023 года при поддержке правительства региона и Западно-Сибирской железной дороги будет назначена одна пара пригородных поездов на участке Новосибирск – Татарская. Для этого маршруты западного направления Новосибирск – Чулымская и Барабинск – Татарская будут объединены в прямой беспересадочный маршрут Новосибирск – Татарская (и в обратном направлении).

Информация о расписании размещена на станциях и остановочных пунктах, на сайте компании-перевозчика http://express-prigorod.ru/, по телефонам компании 050 и 8(383) 229-25-67, в электронных и мобильных версиях «Яндекс. Карты», «Яндекс. Расписания». Также узнать расписание можно с помощью мобильного приложения «Яндекс. Электрички».