Татарская межрайонная прокуратура проводит личный прием граждан. 30 ноября личный прием жителей города Татарска и Татарского района в здании многофункционального центра «Мои документы» (ул. Ленина, 80) с 10.00 до 12.00 проведет заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Иванович Вайн.

5 декабря Татарский межрайонный прокурор Илья Владимирович Черкас проведет личный прием граждан жителей Лопатинского сельсовета в здании муниципального бюджетного учреждения культуры сельсовета с 10.00. Жители смогут обратиться к прокурору с обращением или заявлением, а также для разъяснения действующего законодательства.