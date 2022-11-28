Днем 28 ноября 2022 года на участке местности в Чановском районе в автомобиле обнаружены тела двоих человек. По данному факту Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. По предварительным данным, погибшие – 62-летний мужчина и его 59-летний знакомый, которые 25 ноября приехали в компании знакомых на рыбалку на озеро Чаны из Алтайского края и решили переночевать в машинах. Утром мужчины были обнаружены в автомобиле без признаков жизни, предварительная причина смерти отравление угарным газом.

В настоящее время следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.