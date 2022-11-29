В начале декабря в Новосибирской области пройдет Декада инвалидов. Более тысячи мероприятий запланировано для жителей региона. Их ключевая задача - привлечь внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью, а также сформировать в социуме доброжелательное отношение к тем, кто в той или иной мере ограничен в своих физических, интеллектуальных или сенсорных возможностях.

С 1 по 10 декабря будут работать тематические горячие линии в общественной приемной Правительства Новосибирской области, регионального министерства труда и социального развития, отделении Пенсионного фонда, муниципалитетах, где специалисты ответят на вопросы о действующих мерах социальной поддержки. Для людей с инвалидностью предусмотрена возможность посещения спектаклей театров по льготным билетам, а также художественного музея. Целый ряд мероприятий предлагают библиотеки. Дни открытых дверей и информационные встречи с дайджестами имеющихся вакансий от работодателей организуют на площадках центров занятости населения региона.

В Татарском районе пройдут:

- IV межрайонная Спартакиада среди детей ОВЗ и инвалидов (СК «Космос»);

- Соревнования по бочче, дартсу, шашкам, шахматам среди людей с ограниченными возможностями здоровья к Декаде инвалидов (СК «Космос»);

- Акция «В каждом доме смех». Выезд к немобильным детям, поздравления на дому (КЦСОН);

- Творческий онлайн конкурс «Радуга талантов» для граждан от 18 лет, имеющих инвалидность (КЦСОН);

- Игровая программа «Зимний марафон» для детей-инвалидов в возрасте от 10 до 17 лет (7 декабря, Центральная библиотека)

- Театрализованная программа «Сказочный лабиринт» для детей – инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет (9 декабря, Центральная библиотека);

- Оказание адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья из средств местного бюджета (Отдел организации соцобслуживания Татарского района).

В муниципальных образованиях Татарского района будут проведены тематические беседы, игровые программы, викторины для людей с ОВЗ, вечера отдыха, мастер-классы, акции, посвященные Декаде инвалидов в сельских поселениях района (совместно с волонтерами).