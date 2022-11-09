На исполнении в отделении судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам находилось семь исполнительных производств неимущественного характера. Суд постановил обязать директора учреждения-должника оснастить объекты системами тревожных кнопок, охраной сигнализаций и обеспечить охрану объектов частными охранными предприятиями.

Судебный пристав при вручении требования об исполнении судебного решения разъяснила директору о том, что в случае неисполнения, будет применяться комплекс мер, а именно привлечение к административной ответственности. А если и эта мера не побудит, то далее будет привлечение к уголовной ответственности.

В добровольный срок должник исполнил требование служителей Фемиды. Всем семи должникам удалось найти денежные средства на техническое оснащение своих объектов. Теперь, в трех школах г. Татарска и четырех детских садах заключены договоры передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных оперативных служб по единому номеру 112. На сегодняшний день учреждения оснащены охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения.