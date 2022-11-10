С начала года жители Новосибирской области совершили на дому с помощью почтальонов почти 350 тыс. платежей. Чаще других этой возможностью пользуются клиенты Почты России из сельской местности. Лидерами по оплате счетов и услуг у почтальона через мобильные платёжно-кассовые терминалы стали жители Искитимского, Новосибирского и Татарского районов - 52, 32 и 24 тыс. платежей соответственно. Чаще всего через терминалы оплачивают коммунальные услуги - около 209 тыс. платежей за десять месяцев 2022 г., далее следует оплата услуг связи (домашний телефон, интернет, мобильная связь) - 64 тыс. платежей, на оплату страховых программ приходится 48 тыс. платежей. Сервис по приёму платежей на дому наиболее удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдалённых населённых пунктов или людей, у которых нет времени или возможности совершать платежи в почтовых отделениях.

Чтобы почтальон пришёл в удобное для клиента время, достаточно оставить заявку в почтовом отделении или по телефону 8-800-100-00-00.