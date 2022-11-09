Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 8 ноября на участке автодороги в Татарском районе произошел съезд с трассы и опрокидывание рейсового автобуса. На момент ДТП в автобусе находилось не менее 14 пассажиров и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девочка, еще семь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, шесть из которых были госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователям Следственного комитета в рамках уголовного дела предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Как ранее сообщали Вести-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по НСО, в полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» после ДТП в Татарском районе, в котором погиб ребенок.