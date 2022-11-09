8 ноября в 16.20 в Татарском районе на 11 км дороги Татарск – Увальское произошло опрокидывание пассажирского автобуса ПАЗ.

Установлено, что водитель 1982 года рождения, управляя рейсовым автобусом, двигался по маршруту Татарск – Рождественка, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажирка автобуса – девочка 7 лет – от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время имеются сведения о шести пострадавших, находившихся в салоне автобуса. Им оказана медицинская помощь, они госпитализированы. Всего в салоне находилось 14 пассажиров.

Водитель освидетельствован на месте. По результатам исследования, состояние опьянения не установлено. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

По данному поводу Татарской межрайонной прокуратурой в отношении перевозчика проводится проверка соблюдения законодательства о дорожной безопасности.

С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Денис Вайн.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.