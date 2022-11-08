3 ноября Татарским районным судом был рассмотрен и удовлетворён административный иск Татарского межрайонного прокурора о признании информации об оказании платных интимных услуг, в том числе на территории Татарска и Новосибирской области, содержащейся на сайтах в информационно-коммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ.

Указывается, что информация на данных сайтах создает образ проституции как приемлемого общественного явления, способствует укоренению в обществе, в том числе среди несовершеннолетних, мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, занимающихся проституцией, и пользующихся интимными услугами. При этом ст. 240 и 241 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за вовлечение в занятие проституцией, организацию занятия проституцией, ст. 6.11 и 6.12 КоАП РФ предусматривают административную ответственность за непосредственное занятие проституцией и получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием проституцией другого лица.

Решение суда не вступило в законную силу.