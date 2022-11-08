В октябре 2021 года погиб в боях на Украине в составе десантных войск мой сын Игорь Анатольевич Колесников. В армию в пограничные войска был призван в 1996 году. Отслужив положенный срок, вернулся в свой город Татарск. Некоторое время работал в охране молкомбината. В 2006 году пошел служить по контракту в войсках ВДВ в г. Улан-Удэ.

Окончил заочно строительный техникум с присвоением звания старший сержант. Моя квартира увешана благодарностями от командования части. В 2020 году был отправлен в Сирию, затем туда же уже в 2021 году. Имеет с десяток наград за участие в операциях в этой стране. Медалью «За боевую доблесть» был награжден уже в этом году. В течение 10 лет службы получил квартиру в центре Улан-Удэ. Остались жена, сын. Потеря невосполнима. Но пусть помнят, что Россия никогда не стояла на коленях. Так было, есть и будет. Земля будет ему пухом. Буду помнить до своей кончины своего сына.

Анатолий Колесников

Редакция газеты «Сибирская околица» выражает глубокое соболезнование отцу, жене, сыну, родным и близким Игоря Колесникова.