Прокуратурой Чановского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего главы Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемый вымогал взятку у директора организации, угрожая ему проблемами при приемке выполненных работ по муниципальному контракту. В качестве взятки он получил имущество на общую сумму более 44 тыс. рублей (100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь «Лион»).

Обвиняемый вину не признал.

Уголовное дело будет направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.

Расследование преступления осуществляли следователи Чановского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области.В целях обеспечения взыскания незаконно полученного дохода и исполнения наказания в виде штрафа, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму 2 миллиона рублей.