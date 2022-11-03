Комплексный центр социального обслуживания населения Татарского района проводит акцию по сбору вещей для семьи, пострадавшей в результате пожара в Розентале.

Семья нуждается в мебели, посуде, постельных принадлежностях, обуви и одежде.

Размеры одежды: мама - обувь 37 р., одежда 48-50 р.; папа - обувь 43-44 р., одежда 50 р., сын - обувь 37 р., одежда 46-48 р.

Желающие помочь семье могут обратиться в КЦСОН Татарского района НСО по адресу: г. Татарск, ул. Садовая 107Е, каб. №2, контактный номер телефона:8 (383 64) 21-255.

Как сообщало ГУ МЧС по Новосибирской области утром 2 ноября, в Розентале сгорели дом и сарай.