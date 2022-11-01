Главное управление МЧС России по Новосибирской области приглашает выпускников школ для поступления в высшие учебные заведения МЧС.

Высшее образование бесплатно. Гарантировано трудоустройство. Полное государственное обеспечение, ежемесячное денежное довольствие. Питание и обмундирование бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года предоставляется месячный летний каникулярный отпуск с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно, а также двухнедельный зимний каникулярный отпуск. После завершения обучения выпускникам факультета присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», квалификация «специалист», выдается диплом государственного образца и гарантировано трудоустройство с ежемесячной выплатой денежного довольствия. Период обучения входит в общий стаж службы.

Пожарная безопасность, очно, 5 лет. Вступительные испытания на базе среднего общего образования: физика или химия (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ профильный уровень). Дополнительные испытания в ВУЗе: физподготовка и математика (письменно).

Техносферная безопасность, очно, 4 года. Вступительные испытания на базе среднего общего образования: физика или химия (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ профильный уровень). Дополнительные испытания в ВУЗе: физподготовка и математика (письменно).

Судебная экспертиза, очно, 5 лет. Вступительные испытания на базе среднего общего образования: история или математика профильный уровень (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Дополнительные испытания в ВУЗе: физподготовка и обществознание (письменно).

Минимальный проходной балл по каждому предмету: математика (профильный уровень) – 27 баллов; русский язык - 36 баллов; химия- 36 баллов; физика - 36 баллов; история - 32 балла; обществознание – 42 балла.

Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных испытаний зачисляются:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие родителя-инвалида 1-й группы, если средний доход семьи, ниже величины прожиточного минимума;

- участники боевых действий;

- другие категории граждан, на которых распространяются льготы по приему в ВУЗы, предусмотренные законодательными актами РФ.

ВУЗы Государственной противопожарной службы МЧС России:

Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва);

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Москва);

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России;

Сибирская пожарно-спасательная академия (г. Железногорск, Красноярский край).

Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург).





Молодые люди! Если вы решили, что эта профессия для вас, звоните по телефону 8 (383 64) 24-246 (рабочий) или обращайтесь в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркского районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области по адресу: г. Татарск, ул. Закриевского, 47, кабинет №4.