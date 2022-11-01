Руководитель Татарского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Викторович Святаш посетил центральную районную больницу, в которой находится на лечении мальчик, пострадавший от наезда автомобиля.

Напомним, следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности) по факту травмирования вечером 30 октября в одном дворов в городе Татарске 6-летнего мальчика в результате наезда автомобиля. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

Офицер ведомства сначала встретился с лечащим врачом ребенка, который рассказал о состоянии пациента, заверив, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка удовлетворительное и врач позволил навестить его.

При встрече руководитель следственного отдела расспросил мальчика о самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и передал купленные подарки. Мама ребенка поблагодарила сотрудников следственного управления за заботу и внимание и выразила благодарность следователям за активность и оперативную реакцию на происшествие.