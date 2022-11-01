3 ноября историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко г. Татарска присоединится к традиционной ежегодной акции «Ночь искусств». В этом году мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции». В музее будет проведена экскурсионно-игровая программа «Вспомним русские традиции, вспомним нашу старину». Кроме того, будет функционировать областная передвижная выставка Новосибирского государственного краеведческого музея «Тришка и тридцать три трилобита». Трилобиты – древнейшие членистоногие животные. Они были одними из наиболее развитых, разнообразных и распространённых обитателей Земли в эру палеозоя. На выставке представлены редкие окаменелости, собранные исследователями по всему миру: от Боливии до Якутии, в том числе и в Новосибирской области. Двери музея для посетителей будут открыты с 9.00 до 22.00. Добро пожаловать!