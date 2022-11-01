Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка в результате ДТП.

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого водителем автомобиля причинен средней тяжести вред здоровью малолетнего ребенка. При этом лицо, совершившее ДТП, с места происшествия скрылось, оставив ребенка без оказания помощи.

По поручению Председателя СК России ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.