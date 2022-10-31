31 октября мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района рассмотрел административное дело в отношении 67-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Судом установлено, что 30 октября водитель легкого автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило.

Прокуратура области проверит законность принятого решения. Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой под контроль.