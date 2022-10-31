Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Татарска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ (оставление в опасности).

По данным следствия, вечером 30 октября 2022 года фигурант, двигаясь на автомобиле «Тойота РАФ 4» по дворовой территории многоквартирного дома в городе Татарске допустил наезд на 6-летнего мальчика. Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова