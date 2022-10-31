31 октября глава Татарского района Юрий Вязов со своим заместителем Юлией Лысенко и председателем Совета депутатов района Вадимом Носковым посетили Татарскую ЦРБ, где на данный момент находится пострадавший в ДТП 30 октября 6-летний мальчик. Руководители побеседовали с мамой ребенка, побывали у самого Богдана. О состоянии ребенка поговорили с главным врачом больницы Евгением Пендюком. В настоящее время проводятся необходимые обследования, изучается вопрос транспортировки ребенка санавиацией в Новосибирск в случае необходимости. Ситуация находится на личном контроле главы района.