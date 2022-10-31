В Татарскую межрайонную прокуратуру поступила информация о произошедшем 30 октября в г. Татарске дорожно-транспортном происшествии.

Установлено, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего ребенка, не предпринял мер к оказанию ему первой медицинской помощи и покинул место происшествия. В дальнейшем ребенок доставлен в лечебное учреждение, его состояние стабильное.

По данному поводу сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Кроме того, по указанию прокурора 31 октября в Межмуниципальном отделе МВД России «Татарский» зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, окончательное процессуальное решение не принято. Результаты административных расследований и уголовно-процессуальной проверки поставлены межрайонной прокуратурой под контроль.