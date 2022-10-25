25 октября в Венгеровском районе начался суд над браконьерами, обвиняемыми в незаконной добыче 25 косуль по ч. 2 ст. 258 УК РФ. П.С. Дерюгин и В.А. Стяжкин, являясь должностными лицами МВД, совместно с М.А. Кожемякиным, находясь в общедоступных охотничьих угодьях, с использованием охотничьих ружей, группой лиц по предварительному сговору, не имея разрешения на охоту, во время запрета охоты на сибирских косуль, незаконно добыли 25 особей сибирских косуль, причинив охотничьим ресурсам и животному миру Новосибирской области особо крупный ущерб в сумме 1 млн. руб. Предварительное следствие по делу было завершено Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области в конце августа https://okolica.net/news/rayon/4914.html.

Как сообщали ранее «Вести-Новосибирск», Дерюгин и Стяжкин работали в полиции Чановского района. Наводку на них дали местные жители, которые давно подозревали то, что правоохранители нелегально торговали дичью. Разделанные туши косуль недалеко от села Воробьево обнаружил главный госинспектор Венгеровского района Алексей Подцепилов. Вместе с правоохранителями была устроена засада. У задержанных изъяли у них добычу, снегоходы, ружья и внедорожники, а затем посадили под домашний арест. Третьего причастного к незаконной охоте поместили в изолятор. При этом правоохранителей сразу же уволили после инцидента, о чем рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. А затем прокуратура Венгеровского района потребовала возместить 1 млн 560 тыс. руб. с фигурантов в счет ущерба, причиненного животному миру Новосибирской области.