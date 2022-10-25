В Татарском районе по инициативе руководителей сельхозпредприятий, руководителей крупных предприятий, предпринимателей были собраны средства в сумме 5 млн 726 тыс. 368 руб. и приобретены товары первой необходимости для призванных по мобилизации жителей района: непромокаемые спальные мешки, термосы, резиновые сапоги, перчатки, набор посуды, нижнее белье, термобелье, носки, медикаменты. Было собрано более 50 рюкзаков с необходимыми вещами, которые могут пригодиться в полевых условиях. Всего на приобретение данных товаров было потрачено 816 тыс. 368 руб. Также по индивидуальным просьбам мобилизованных граждан были приобретены: рюкзаки саперные, мультитулы, булавки, наборы отверток, плоскогубцы средние, кусачки, разгрузка, крючки тройники, электрогенератор бензиновый, настольные плиты «Следопыт».