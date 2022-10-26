28 октября в 12.00 на мемориальном комплексе города Татарска состоится отправка жителей, призванных по мобилизации. В Усть-Тарке проводы мобилизованных состоятся на площади РДК в 6.30.

25 и 26 октября глава Татарского района Юрий Вязов совместно с начальником управления экономического развития администрации района Ларисой Басалыко посетили учебные полигоны Шилово и Академгородка г. Новосибирска, где встретились с мобилизованными жителями района и передали приобретенные по индивидуальным просьбам вещи.



