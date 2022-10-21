19 октября в 23.25 в Единую дежурно-диспетчерскую службу Чановского района прошел сигнал о сработке автоматического пожарного извещателя с gsm модулем в квартире расположенной по адресу п. Песцы (ОП 2926 км), в которой проживает семья с детьми, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Информация была оперативно доведена до диспетчера ПСЧ 73, по адресу было отправлено подразделение пожарной охраны. По приезду было установлено, что в квартире находились мужчина и женщина, дети в этот день находились у родственников. Вечером мужчина поставил разогревать еду на электрической плите в помещении кухни, а сам, находясь в соседней комнате, заснул. От звука пожарного извещателя хозяева проснулись и обнаружили, что в квартире дым от пригоревшей еды, после чего выключили электроплитку. К этому времени на место прибыли работники пожарной части, которые осмотрели и проветрили помещение. Пожарный извещатель, вовремя обнаруживший задымление, помог предотвратить трагедию.