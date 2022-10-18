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18.10.2022 | 06:41
Информатор
267
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Источник:
День за днем
Житель Татарска взял кредит для друга и теперь может остаться без автомобиля
Воспитанники Центра помощи детям Татарска будут обучаться современному мечевому бою
Добавить комментарий (1)
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Сколько 900 плюс 90?
Кпрф
18 Октября | 09:07
(
ссылка #1688927
)
Волокиту и Зырика надо мобилизовать, а то как бабы пляшут да поют. Ох нынче мужики пошли "не те". Моя бабушка так говорит
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