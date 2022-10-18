Судебные приставы арестовали автомобиль жителя г. Татарска за долги перед организацией.

Со слов 39-летнего гражданина, он помог своему другу, взяв на себя финансовую ответственность перед юридическим лицом. Мужчина только расписался в документах, что взял деньги. Правда, эти деньги были для друга, который почему-то перестал их отдавать.

Гражданин сам пришел в районное отделение, чтобы узнать причины удержания денежных средство с его пенсии. Оказалось, что это деньги, которые он брал взаймы для друга. А поскольку все документально оформлено, мужчина не стал спорить.

Чтобы обеспечить судебное решение, сотрудник районного отделения вышла в адрес проживания должника, чтобы наложить арест на имущество должника. У дома пристав обнаружила Toyota Mark II в отношении которого составила акт описи ареста с правом пользования.

Если в ближайшее время должник не погасит 278 тысяч рублей перед организацией, тогда автомобиль будет оценивать специализированная организация, а далее выставлять на торги. По предварительным данным, стоимость автомобиля составляет около 400 тысяч рублей. Как правило, остаток суммы от долга после состоявшихся торгов возвращается должнику.

Со слов сибиряка, он не хочет лишиться любимого автомобиля из-за нерадивого товарища. В ближайшее время мужчина планирует подать исковое требование, чтобы деньги все же вернул тот, кто ими действительно воспользовался.

Уважаемые граждане, прежде чем брать деньги для кого-то, даже на родственников, продумайте риски. Если человек не вернет их, то отвечать придется тому, на кого оформляли документы. Проверяйте себя на наличие судебной задолженности. В случае ее наличия на сервисе «Банк данных исполнительных производств» можно вывести квитанцию для оплаты задолженности в любом отделении банка или оплатить онлайн через портал «Госуслуги».