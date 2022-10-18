15-16 октября в Новосибирске Федерация современного мечевого боя России провела 96-й семинар для инструкторов и судей.

В мероприятии приняли участие 20 человек по президентскому гранту и еще восемь, которые приехали из Софии (Болгария), Иркутска, Ангарска, Ленинска-Кузнецкого, Татарска, Ижморского и Новосибирска. В этом семинаре принял участие педагог Центра помощи детям г. Татарска Василий Владимирович Стрельников. Он прошёл аттестацию и получил сертификат на право ведения инструкторской деятельности по современному мечевому бою. Теперь, воспитанники учреждения получат возможность заниматься новой спортивной дисциплиной.





Как сообщает Федерация СМБ, все участники семинара получили большой объем теории и практики, качественного общения с единомышленниками и методических сокровищ, судейского и боевого опыта. С 2012 г. в рамках данного семинара было обучено более 900 инструкторов. В.В. Стрельников получил сертификат под номером 915. Через пару месяцев все новоиспеченные коллеги уже со своими учениками соберутся на большие маневры.