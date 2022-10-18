В Ульяновске завершился финал Всероссийского конкурса «Ученик года - 2022». 150 старшеклассников из 42 регионов России боролись за звание лучшего в семи номинациях. С 10 по 15 октября активисты представили самопрезентации, прошли специальные конкурсные испытания, а еще написали диктант. 1-е место в номинации «Патриот года» заняла ученица Чановской средней школы №2 Таисия Бринюк.

Всероссийский конкурс «Ученик года» – главное соревновательное событие среди школьников России. Его основные цели – создание единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, поддержка их достижений и талантов. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).