Добавить комментарий (1)

Прокуратурой Чановского района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при исполнении двух муниципальных контрактов ООО «НПО «ГЛОБАЛ ГИС».

Установлено, что данная организация заключила с МКУ «Служба Заказчика» Чановского района Новосибирской области несколько контрактов общей стоимостью более 69 млн руб. на строительство четырех жилых домов блокированной застройки в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Однако на протяжении двух месяцев подрядчик не приступал к исполнению условий контрактов, что привело к срыву их исполнения и последующему расторжению.

В связи с этим прокурор возбудил два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом обязательств).

По результатам их рассмотрения с участием сотрудников прокуратуры района судом руководитель организации признан виновным в совершении указанных правонарушений и ему назначены наказания в виде штрафов на общую сумму более 1,7 млн руб. Судебные акты не вступили в законную силу.

Кроме того, решением УФАС РФ по Новосибирской области организация включена в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на 2 года. В настоящее время контракты на строительство этих домов заключены с другой организацией. Результаты строительства находятся под контролем прокуратуры района.