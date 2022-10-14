Мобилизованные из Татарского района получили персональные рюкзаки. В кратчайшие сроки главы хозяйств, предприниматели и руководители предприятий Татарского района собрали денежные средства для приобретения товаров первой необходимости нашим землякам, призванным по частичной мобилизации. Более пятидесяти рюкзаков передал лично в руки первый заместитель главы администрации Татарского района Вячеслав Васильевич Горшков. Встречи состоялись на учебных полигонах под Новосибирском.