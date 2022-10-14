13 октября около 19.00 в Татарске на железнодорожном пути, примыкающем к станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги, при производстве маневровых работ произошел сход с пути тележек двух грузовых вагонов, эксплуатируемых ООО «Татарскзернопродукт», груженных зерном и ячменем, без их опрокидывания. Причины схода и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент задержки в движении поездов не повлек. Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.