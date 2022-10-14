Добавить комментарий (1)

12 октября Татарским районным судом был вынесен приговор в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Как установлено судом, 17 февраля 2022 г. около 17 часов М., управляя автомобилем Ниссан НВ200, на переднем сиденье которого находился пассажир, двигался по трассе Усть-Тарка – Татарск со стороны Усть-Тарки. На 26 км. М. потерял контроль над управлением автомобилем, в результате чего допустил выезд автомобиля на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где на краю полосы встречного движения совершил столкновение передней левой частью кузова Рено Логан, под управлением К.

В результате неосторожных действий водителя М., при нарушении им правил дорожного движения, повлекших ДТП, погиб водитель Рено Логан», 1987 г.р. и два пассажира 1953 г.р. и 2015 г.р. Также был причинён тяжкий вред здоровью пассажиру Ниссана. Судом действия М. квалифицированы по ч. 5 ст. 264 УК РФ, как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть трёх лиц. Подсудимый полностью признал свою вину. Судом ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года.