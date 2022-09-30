Прокуратура Чановского района утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «Абсолют». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2018 году данная организация по муниципальному контракту выполняла работы по реконструкции здания насосно-фильтровальной станции, расположенной в поселке Новояркуль Чановского района. Обвиняемый злоупотребил доверием заказчика, завысил объем выполненных работ и заменил часть использованного оборудования на более дешевое, в результате чего получил денежные средства в сумме более 62 млн рублей, которые похитил.

Вину в совершении преступления он признал.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.