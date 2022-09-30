Татарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» при увольнении 67-летней работницы, занимавшей должность медицинской сестры.

Установлено, что оснований для принятия такого решения и вынесения приказов о неисполнении сотрудником трудовой дисциплины у работодателя не имелось, в связи с чем они признаны необоснованными.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением в защиту трудовых прав уволенного работника.

Судом требования прокурора удовлетворены, женщина восстановлена в должности и приступила к выполнению своих трудовых обязанностей. Суд также постановил выплатить ей компенсацию за время вынужденного прогула и причиненный моральный вред в размере 47 тыс. руб.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства трудовые права женщины восстановлены в полном объеме.