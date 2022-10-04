В Чановском районе Новосибирской области 57-летний водитель погиб в аварии с грузовиком.

4 октября около 0.18 на 1053,8 км трассы Р-254 «Иртыш» 57-летний водитель за рулем Honda Stream ехал со стороны Омска в направлении Новосибирска. Во время движения автомобилист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик Renault Premium под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.