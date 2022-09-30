29 сентября в ночное время на пожаре в г. Татарске погиб мужчина. Следственно-оперативная группа устанавливает причины произошедшего.

В 22.33 на пульт ПСЧ 69 поступило сообщение о пожаре в деревянном дровянике. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через три минуты после сигнала, в этот момент деревянный дровяник горел по всей площади. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Личный состав дежурного караула при разведке внутри дровяника обнаружил мужчину без признаков жизни.





По предварительным данным пожар мог возникнуть в результате неосторожности при курении. В связи с этим ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает, что при курении необходимо соблюдать следующие мера предосторожности:

- нельзя курить в постели или сидя в кресле (особенно если вы выпили спиртное - в таком положении легко заснуть). От вовремя не потушенной сигареты может загореться постельное белье, одежда;

- не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек и сигарет;

- не оставляйте горящую сигарету в пепельнице, а пепельницу всегда ставьте на ровную поверхность (не оставляйте ее на мебели);

- не кидайте сигареты с окон или балконов;

- перед тем, как выбросить сигаретные окурки, смочите их водой;

- не курите вблизи легко воспламеняющихся и горючих жидкостей;

- выбрасывая, обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют.

Берегите себя и своих близких! Соблюдайте требования пожарной безопасности!

Телефоны экстренных служб:

01 - стационарный телефон;

101 - сотовый оператор;

112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб.