В Татарске подведены итоги смотров-конкурсов «Дом образцового содержания - 2022» и «Самая благоустроенная территория - 2022».

На основании предложений конкурсной комиссии было принято решение по присуждению призовых мест:

На звание «Дом образцового содержания 2022» среди многоквартирных домов

1 место – дом по ул. Закриевского, 9

2 место - дом по ул. Интернациональная, 29

2 место - дом по ул. Гоголя, 8

3 место – дом по ул. Ленина, 65Б

На звание «Дом образцового содержания 2022» среди индивидуальных жилых домов

1 место – дом по ул. Северная, 56

2 место - дом ул. Никишкиной, 18-2

Благодарственное письмо - дом ул. Октябрьская, 35

На звание «Самая благоустроенная территория 2022»

1 место - Местная религиозная организация общества мусульман г. Татарска

1 место - Историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко

2 место – ИП Ведзижев (хлебокомбинат)

3 место - Детская школа искусств «Радуга»

3 место – Центральная библиотека

Победители конкурса, занявшие I, II, III места, будут награждены дипломами и призами в денежной форме. По решению комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, получат благодарственные письма. Победителю конкурса, занявшему I место, вручается табличка с надписью «Дом образцового содержания - 2022» и «Самая благоустроенная территория – 2022».

Торжественное мероприятие по награждению участников конкурсов состоится не позднее 28.09.2022 по адресу: г. Татарск ул. Ленина 96. Дата и время будут сообщены дополнительно.