В Татарском и Усть-Таркском районах продолжается осенняя уборочная компания сельскохозяйственных культур. В период уборки сохраняется угроза возникновения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения. Брошенный окурок или искра от сельхозмашины - могут уничтожить плоды напряженного труда многих людей, моральные и материальные потери будут колоссальными, поэтому сберечь урожай – является первоочередной задачей.

Призываем работников сельхозорганизаций соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

1.Вся задействованная уборочная техника должна находиться в исправном состоянии и должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

2.С работниками, задействованными в уборке урожая, должен быть проведен противопожарный инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности в период уборочной компании.

3.Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м.

4.В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, другой техники должна осуществляться на специальных площадках, опаханных полосой шириной не менее 4 м. и очищенных от сухой травы, мусора или на пахоте на расстоянии не менее 100 м. от стогов сена и соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйственных культур.

5.В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них.

6.Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Персональная ответственность за организацию выполнения требований пожарной безопасности возлагается на руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Помните! Строгое соблюдение установленных требований пожарной безопасности, позволит уберечь урожай сельскохозяйственных культур от пожаров.

Михаил Глинов, старший инспектор ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам