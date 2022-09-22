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22.09.2022 | 07:42
Информатор
1057
Сюжет студии День за днем о прощании с нашим земляком, погибшим на Украине:
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Фото: vn.ru
Источник:
Студия ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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