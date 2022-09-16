Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 50-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

По данным следствия, 25 февраля 2022 г. в вечернее время компания местных жителей распивала спиртные напитки в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Татарске. Между двумя сожителями на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого фигурант по делу взял в руки нож и нанес им удары 34-летней женщине, находящейся в состоянии беременности. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, очевидцы происшествия сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан на месте преступления и доставлен в территориальный следственный орган.

По ходатайству следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ходе предварительного следствия фигурант по делу вину в совершенном преступлении признал частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.