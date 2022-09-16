Постановление о начале отопительного периода 2022/2023г. в Татарском районе глава района Юрий Вязов подписал 14 сентября.

В нем он рекомендовал руководителям теплоснабжающих организаций города Татарска и Татарского района с 15 сентября перейти на зимний режим работы и обеспечить подачу тепловой энергии в дошкольные учреждения, объекты образования, здравоохранения, объекты жилищного фонда и прочие объекты в соответствии с законодательством РФ.

Аналогичное постановление подписал 14 сентября и.о. главы города Виктор Барбашин.