Татарский межрайонный прокурор защитил права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Вступило в законную силу решение Татарского районного суда о возложении обязанности на РМКУК «Татарская центральная библиотечная система» и муниципальное образование – Татарский район по созданию беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объекту социальной инфраструктуры.

По результатам рассмотрения иска прокурора Татарским районным судом на учреждение возложена обязанность по оборудованию при входе в здание центральной библиотеки, расположенной по адресу: г. Татарск ул. Ленина, д.67А, для инвалидов по зрению информационной мнемосхемы (тактильной схемы движения); доступного для маломобильных групп населения пандуса, соответствующего требованиям безопасности; выделению парковочного места для стоянки (остановки) автотранспортных средств инвалидов. На муниципальное образование – Татарский район возложена обязанность по финансированию указанных мероприятий.

Не согласившись с указанным решением суда администрацией Татарского муниципального района подана апелляционная жалоба, по результатам рассмотрения которой Новосибирским областным судом решение оставлено без изменений, а апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения.

Основанием для предъявления иска прокурора являлись материалы проведения прокурорской проверки в сфере защиты социальных прав инвалидов.

Г.В. Попова, старший помощник межрайонного прокурора