По оперативным данным в Татарском район на 15 сентября больных COVID -19 было 95 человек. За сутки выявлено 14 больных, выздоровело 10 человек. На 14 сентября был 91 больной коронавирусом, суточный прирост составлял 11 человек.

По Новосибирской области на 15 сентября зарегистрировано 283 тыс. 125 случаев коронавируса (+933 за сутки), в том числе – у 42 тыс. 394 детей (+206 за сутки). 263 тыс. 802 пациента полностью выздоровели (+814 за сутки).

Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 тыс. 710 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 608 человек, в том числе 47 детей.

В отделениях реанимации находятся 25 человек. На ИВЛ – три пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 5 млн 326 тыс. 416 тестов на коронавирус.

За сутки зарегистрировано 5 тыс. 644 обращения с ОРВИ.