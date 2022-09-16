Многие годы онкология занимает твердое второе место среди причин смертности населения. Проблема ранней выявляемости остается актуальной и по сей день, даже в эпоху высоких технологий. Основная причина смертности от рака – позднее выявление заболевания и, соответственно, позднее начало лечения или вовсе его отсутствие.

Симптомы рака неспецифичны и часто не отличаются от симптомов других заболеваний. На какие симптомы нужно обращать внимание и к какому врачу обращаться:

-головные боли, головокружения, двоение в глазах, периодическая потеря сознания (врач-терапевт);

-образования в ротовой полости (врач-стоматолог);

-першение в горле, не проходящее больше месяца, наличие крови или густой слизи при высмаркивании (ЛОР-врач);

-любой кашель, не проходящий более месяца, одышка, боль в грудной клетке (врач-терапевт);

-образования на теле, появившиеся впервые или образования уже существовавшие, но видоизменившиеся, в том числе родинки (врач-онколог или врач-дерматолог).

-образования в молочной железе или любой дискомфорт в области молочных желез (врач-онколог);

-любые выделения из половых путей вне менструации (врач-гинеколог);

-затрудненное мочеиспускание или наличие образований в яичке (врач-уролог);

-изжога, тошнота, не проходящие больше месяца (врач-терапевт);

-нестабильность стула, чередование диареи с запорами, примесь в кале слизи или крови (врач-хирург);

-увеличение шейных, подмышечных, паховых и любых других лимфоузлов (врач-терапевт);

-нарушение аппетита, потеря в весе, выпадение волос, повышение температуры, которая держится более месяца (врач-терапевт).

Женщины с 39 лет обязательно должны проходить маммографию не реже одного раза в два года.

Все группы населения обязательно должны ежегодно проходить диспансеризацию или профилактический осмотр, для чего необходимо обратиться в Татарскую ЦРБ (кабинет № 233, в рабочие дни с 8 до 16 часов, предварительная запись по телефону - 24-000). Диспансеризация и профилактический осмотр проводятся бесплатно.

Татарская ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области