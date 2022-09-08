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В актовом зале школы №2 г. Татарска прошло торжественное вручение государственной награды РФ - ордена Мужества родным Святослава Минькова. Он погиб в апреле при исполнении своего воинского долга на Украине в возрасте двадцати двух лет.
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Источник: День за днем  

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