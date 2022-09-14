Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Татарского района за заведомо ложный донос.

Татарским районным судом 19 августа рассмотрено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы с. Увальское за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления.

Судом установлено, что в апреле подсудимая обратилась в дежурную часть МО МВД России «Татарский» и заявила о хищении её знакомым у нее из дома денежных средств и мобильного телефона. Как выяснилось в ходе следствия, мобильный телефон осужденная продала заранее другому лицу. На стадии предварительного следствия и в суде подсудимая вину признала в полном объеме и чистосердечно раскаялась.

Судом обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 руб. Приговор вступил в законную силу.

Татарская межрайонная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Часть 1 ст. 306 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Это же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 306 УК РФ) – предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тыс. руб., либо лишение свободы на срок до трех лет.

О.С. Толстов, помощник межрайонного прокурора